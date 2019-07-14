Женская сборная России по регби-7 сыграет ещё в одной в квалификации на ОИ-2020
Женская сборная России по регби-7 уступила команде Англии в финальном матче европейского отборочного турнира Олимпийских игр – 2020, который проходил в Казани, со счётом 0:19.
Напомним, что на групповом этапе соревнований в столице Татарстана россиянки обыграли англичанок со счётом 26:5.
Путёвку на Игры в Токио получила сборная Англии, которая выступит под флагом Великобритании. Сборная России, занявшая второе место, и команда Франции, в матче за третье место обыгравшая испанок (17:5), в июне 2020 года выступят во всемирной квалификации, где будут разыграны две последние путёвки на Олимпиаду-2020.
Регби-7. Олимпийская квалификация. Казань, Россия
Женщины. Финал
Россия – Англия – 0:19.
За третье место
Франция – Испания – 17:5.
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