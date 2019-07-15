Ильиных и Полякова вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова пробились в финал соревнований по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина.

Ильиных и Полякова в предварительном раунде показали седьмой результат, 267,90 балла, что позволило попасть в число 12 участниц финала.

Победу в квалификации одержали китаянки Ван Хань и Ши Тинмао (309,90).

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.