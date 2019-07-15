Сборная Англии одержала победу на Кубке мира по крикету

В финале Кубка мира по крикету — 2019 сборная Англии в Лондоне взяла верх над командой Новой Зеландии.

Лучшим игроком встречи был признан британец Бенджамин Стокс. Матч посетило около 30 тысяч болельщиков.

12-й Кубок мира по крикету прошёл в Англии и Уэльсе с 30 мая по 14 июля 2019 года.

Ранее стало известно, что Елена Здоровецкая, мать известного российского блогера Виталия Здоровецкого, прославившегося сумасшедшими розыгрышами людей, выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету.

Виталий помолвлен с американской моделью Кинси Волански. Она стала известной после того, как выбежала на поле в финале футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Сам Здоровецкий уже выбегал на поле в финале чемпионата мира по футболу 2014 года.