Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная Англии одержала победу на Кубке мира по крикету

Сборная Англии одержала победу на Кубке мира по крикету
Другие / Прочие виды спорта 0

В финале Кубка мира по крикету — 2019 сборная Англии в Лондоне взяла верх над командой Новой Зеландии.

Лучшим игроком встречи был признан британец Бенджамин Стокс. Матч посетило около 30 тысяч болельщиков.

12-й Кубок мира по крикету прошёл в Англии и Уэльсе с 30 мая по 14 июля 2019 года.

Ранее стало известно, что Елена Здоровецкая, мать известного российского блогера Виталия Здоровецкого, прославившегося сумасшедшими розыгрышами людей, выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету.

Виталий помолвлен с американской моделью Кинси Волански. Она стала известной после того, как выбежала на поле в финале футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Сам Здоровецкий уже выбегал на поле в финале чемпионата мира по футболу 2014 года.

Мать российского пранкера выбежала на поле во время финала ЧМ по крикету
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент