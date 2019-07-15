Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сдал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму.
«Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей», — написал Шипулин в «Инстаграме».
Ранее Антон одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.
Запись доступна на странице Шипулина в «Инстаграме».
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