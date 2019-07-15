Ильиных и Полякова показали 4-й результат в прыжках в воду с трамплина на ЧМ

Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова заняли четвёртое место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
После пяти прыжков россиянки получили от судей 292,80 балла.
Победу одержали представители Китая Ван Хань и Ши Тинмао (342,00). Вторыми стали Мелисса Ситрини Болье и Дженнифер Абель из Канады (311,10). Призовую тройку замкнули мексиканки Паола Эспиноса Санчес и Мелани Эрнандес Торрес (294,90).
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут проходить на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.
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