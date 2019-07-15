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Мальцев и Гурбанбердиева победили на ЧМ в Южной Корее в технической программе

Мальцев и Гурбанбердиева победили на ЧМ в Южной Корее в технической программе
Другие / Водные виды спорта 0

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли золото в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Мальцев и Гурбанбердиева с программой «Танго» получили 92,0749 балла. Второе место заняли Манила Фламини и Джорджио Минисини из Италии (90,8511). Бронзовыми призёрами стали представители Японии Юми Адати и Атсуси Абе (88,5113).

Мальцев выиграл третье золото ЧМ в карьере, Гурбанбердиева — первое.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут проходить на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.

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