Медведева собирала клубнику и черешню на ферме в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «Инстаграме» фотографии с канадской фермы, где она собирала клубнику и черешню.

Ранее 19-летняя уроженка Москвы показала фрагменты новой произвольной программы, поставленной на сезон-2019/20 канадским хореографом Ше-Линн Бурн, которая была чемпионкой мира—2003 в танцах на льду в паре с Виктором Краатцем. Программа поставлена на музыку из американского кинофильма «Мемуары гейши».

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

Фотографии доступны в «инстаграме» Медведевой.