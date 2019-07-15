Японец Уно после сотрудничества с Тутберидзе решил работать без личного тренера

Японский фигурист Сёма Уно, который ранее провёл сбор в Новогорске в тренировочном лагере Этери Тутберидзе, будет готовиться к новому сезону без личного тренера, информирует японское издание Sports Nippon.

21-летний спортсмен находился в России с 13 июня по 11 июля.

В июне серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане сообщил, что прекратил работу со своими наставниками — Матико Ямадой и Михоко Хигути, с которыми тренировался с пятилетнего возраста.

В сезоне-2018/19 Уно стал победителем чемпионата четырёх континентов и серебряным призёром финала Гран-при, а также в составе сборной Японии занял второе место на командном чемпионате мира.

Тутберидзе в качестве тренера подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр—2018 Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира—2019 Алину Загитову.