Синхронистка Ромашина: за рекордами Фелпса не гонюсь, пусть остаётся первым

Российская синхронистка Светлана Ромашина прокомментировала победу в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ромашина успешно выступила в дуэте со Светланой Колесниченко.
В ноябре 2017 года Ромашина родила дочку и временно приостановила карьеру.
«Знала, что следующий этап — это рождение ребёнка. Но чувствовала, что ещё не наплавалась. У меня не было дикого отвращения к синхронному плаванию, как бывает, когда спортсменки завершают карьеру. Мне оно не надоело, я воспринимаю это как свою работу. И меня всё очень устраивает.
Хочу ли я догнать легендарного Майкла Фелпса, у которого 26 титулов на ЧМ? Фелпс — он на то и Фелпс. Давайте оставим его на первом месте.
В Токио могу стать самой титулованной синхронисткой в истории, но стараюсь об этом не думать. Я вернулась и не собираюсь просто штамповать медали. Хочется, чтобы моё возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось», — цитирует Ромашину «Российская газета».
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