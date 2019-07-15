Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Синхронистка Ромашина: за рекордами Фелпса не гонюсь, пусть остаётся первым

Синхронистка Ромашина: за рекордами Фелпса не гонюсь, пусть остаётся первым
Другие / Водные виды спорта 0

Российская синхронистка Светлана Ромашина прокомментировала победу в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ромашина успешно выступила в дуэте со Светланой Колесниченко.

В ноябре 2017 года Ромашина родила дочку и временно приостановила карьеру.

«Знала, что следующий этап — это рождение ребёнка. Но чувствовала, что ещё не наплавалась. У меня не было дикого отвращения к синхронному плаванию, как бывает, когда спортсменки завершают карьеру. Мне оно не надоело, я воспринимаю это как свою работу. И меня всё очень устраивает.

Хочу ли я догнать легендарного Майкла Фелпса, у которого 26 титулов на ЧМ? Фелпс — он на то и Фелпс. Давайте оставим его на первом месте.

В Токио могу стать самой титулованной синхронисткой в истории, но стараюсь об этом не думать. Я вернулась и не собираюсь просто штамповать медали. Хочется, чтобы моё возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось», — цитирует Ромашину «Российская газета».

Ромашина и Колесниченко победили в технической программе на ЧМ в Южной Корее
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент