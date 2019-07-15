Синхронистка Ромашина: за рекордами Фелпса не гонюсь, пусть остаётся первым

Российская синхронистка Светлана Ромашина прокомментировала победу в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ромашина успешно выступила в дуэте со Светланой Колесниченко.

В ноябре 2017 года Ромашина родила дочку и временно приостановила карьеру.

«Знала, что следующий этап — это рождение ребёнка. Но чувствовала, что ещё не наплавалась. У меня не было дикого отвращения к синхронному плаванию, как бывает, когда спортсменки завершают карьеру. Мне оно не надоело, я воспринимаю это как свою работу. И меня всё очень устраивает.

Хочу ли я догнать легендарного Майкла Фелпса, у которого 26 титулов на ЧМ? Фелпс — он на то и Фелпс. Давайте оставим его на первом месте.



В Токио могу стать самой титулованной синхронисткой в истории, но стараюсь об этом не думать. Я вернулась и не собираюсь просто штамповать медали. Хочется, чтобы моё возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось», — цитирует Ромашину «Российская газета».