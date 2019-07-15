Украинские синхронистки — первые в истории чемпионки мира в хайлайтах

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) сборная Украины по синхронному плаванию одержала победу в хайлайтах. Данная дисциплина представлена в программе турнира впервые.

Украинские спортсменки набрали 94,5000 балла. Серебро завоевали итальянки (91,7333). Призовую тройку замкнула команда Испании (91,1333).

Сборная России не выступала в этой дисциплине.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.