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Украинские синхронистки — первые в истории чемпионки мира в хайлайтах

Украинские синхронистки — первые в истории чемпионки мира в хайлайтах
Другие / Водные виды спорта 0

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) сборная Украины по синхронному плаванию одержала победу в хайлайтах. Данная дисциплина представлена в программе турнира впервые.

Украинские спортсменки набрали 94,5000 балла. Серебро завоевали итальянки (91,7333). Призовую тройку замкнула команда Испании (91,1333).

Сборная России не выступала в этой дисциплине.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.

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