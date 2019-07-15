Медведева: сейчас я могу донести до зрителей то, что хочу

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новой произвольной программе, поставленной на сезон-2019/20 канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

«Мы проделали огромную работу с Ильёй и Ше-Линн. Я на неделю отправилась в США. Над произвольной мы работали по семь-восемь часов в день — три часа индивидуально с Ше-Линн, а потом я много занималась самостоятельно, в зале и на льду.

Я очень довольна выбором музыки. Давно хотела ставить программы под Muse и «Мемуары гейши». Но раньше ощущала, что ещё не достаточно взрослая, не готова передать характер такой музыки. Сейчас я уже в том возрасте и душевном состоянии, когда могу донести до зрителей то, что хочу.

«Мемуары» – это история, которую нужно рассказать. Сначала я услышала музыку, потом посмотрела фильм и влюбилась в него. Начала читать книгу и постоянно слушала саундтрек. Неважно, сколько раз я его слушала, он мне не надоедает. Если я не устаю от музыки, значит это моя музыка. Это очень сильная, энергетически удивительная мелодия», — цитирует Медведеву официальный сайт ISU.