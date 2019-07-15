Россия примет этап женского Гран-при по шахматам в сезоне-2019/20
Этап серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин состоится с 10 по 23 сентября в Краснодаре, информирует официальный сайт организации.
Решение было принято на заседании президентского совета FIDE. Три других этапа пройдут в Монако, Швейцарии и Италии.
Второй этап в Монако состоится с 2 по 15 декабря. Даты остальных этапов пока неизвестны.
Следующее заседание президентского совета FIDE пройдёт в сентябре в Будапеште.
Ранее россияне Сергей Карякин и Александр Грищук вышли во второй круг Гран-при ФИДЕ в Риге (Латвия). В четвертьфинале Карякин сыграет с американцем Уэсли Со, Грищук встретится с представителем Китая Юй Янъи. Поединки состоятся сегодня, 15 июля, в Латвийской национальной библиотеке.
Карякин и Грищук вышли во второй круг Гран-при ФИДЕ в Риге
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