Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Россия примет этап женского Гран-при по шахматам в сезоне-2019/20

Россия примет этап женского Гран-при по шахматам в сезоне-2019/20
Другие / Шахматы 0

Этап серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин состоится с 10 по 23 сентября в Краснодаре, информирует официальный сайт организации.

Решение было принято на заседании президентского совета FIDE. Три других этапа пройдут в Монако, Швейцарии и Италии.

Второй этап в Монако состоится с 2 по 15 декабря. Даты остальных этапов пока неизвестны.

Следующее заседание президентского совета FIDE пройдёт в сентябре в Будапеште.

Ранее россияне Сергей Карякин и Александр Грищук вышли во второй круг Гран-при ФИДЕ в Риге (Латвия). В четвертьфинале Карякин сыграет с американцем Уэсли Со, Грищук встретится с представителем Китая Юй Янъи. Поединки состоятся сегодня, 15 июля, в Латвийской национальной библиотеке.

Карякин и Грищук вышли во второй круг Гран-при ФИДЕ в Риге

Источник: FIDE.com

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент