Россия примет этап женского Гран-при по шахматам в сезоне-2019/20

Этап серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин состоится с 10 по 23 сентября в Краснодаре, информирует официальный сайт организации.

Решение было принято на заседании президентского совета FIDE. Три других этапа пройдут в Монако, Швейцарии и Италии.

Второй этап в Монако состоится с 2 по 15 декабря. Даты остальных этапов пока неизвестны.

Следующее заседание президентского совета FIDE пройдёт в сентябре в Будапеште.

Ранее россияне Сергей Карякин и Александр Грищук вышли во второй круг Гран-при ФИДЕ в Риге (Латвия). В четвертьфинале Карякин сыграет с американцем Уэсли Со, Грищук встретится с представителем Китая Юй Янъи. Поединки состоятся сегодня, 15 июля, в Латвийской национальной библиотеке.