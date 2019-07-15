Медведева: я хорошо рисую. Но свои рисунки никому и никогда не покажу

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как изменился её образ жизни после переезда в Канаду.

«Я меняю свой образ жизни и многое другое. Некоторые мелочи, которые могут мало что значить, делают меня счастливее. Я стала более открытой, изменила рацион питания, поменяла взгляды на жизнь и некоторые увлечения.

Я довольно хорошо рисую. Рисунки никто не видел, потому что это личное. В основном рисую портреты, животных, какие-то необычные иллюстрации, которые отражают моё душевное состояние. Но это рисунки для меня — их я никому и никогда не покажу.

Употребляю растительную пищу и продукты, в которых содержится всё самое полезное. Чувствую, что это идёт на пользу моему организму. Я к этому долго шла. Теперь у меня нет проблем с едой. Я хотела сделать что-то хорошее для своего тела и окружающей среды. Однако если нет внутреннего желания, ничего не получится. Это не диета, это другой образ жизни», — приводит слова Медведевой официальный сайт ISU.