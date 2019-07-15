Впервые в истории Red Bull Cliff Diving Хант получил от судей все «десятки»

Гэри Хант (Великобритания) и Рианна Иффланд (Австралия) продолжили демонстрировать превосходство над соперниками на первом в истории этапе Red Bull Cliff Diving в Ливане.

Впервые в истории соревнований Гэри Хант получил от судей все оценки 10 баллов. Такого не случалось с самого основания мировой серии в 2009 году, причём эти оценки Хант получил за один из самых сложных в мире прыжков — три оборота назад с четырьмя винтами, а учитывая огромные волны, которые были в тот день в Бейруте, этот рекорд можно назвать действительно фантастическим. Этот прыжок принёс британцу уверенную победу над американцем Дэвидом Култури. На третьей строчке – обладатель «уайлд кард» из Румынии Каталин Преда. Отметим, что Хант не только смог получить единогласно 10 баллов от судей, но и также обновил рекорд «десяток» за весь этап: в самой первой попытке он получил две наивысших оценки от судей, а в сумме у него семь «десяток» за этап.

У девушек не менее яркую победу одержала Рианна Иффланд (Австралия), которая обошла Адриану Хименес (Мексика) более чем на 54 балла, на третьей строчке — Яна Нестерова (Беларусь). Иффланд обновила несколько достижений. Во-первых, ей удалось получить сразу три оценки в 10 баллов за свой произвольный прыжок. Во-вторых, это её пятая победа в мировой серии 2019 и шестая подряд — по этому показателю она сравнялась с достижением Гэри Ханта.

На впечатляющие прыжки на Голубиных скалах собралось посмотреть около 12 тыс. зрителей.

Хант и Иффланд сумели упрочить свой отрыв от ближайших соперников в общей турнирной таблице. Британца преследуют Паредес и Джонс, а у девушек второе место теперь занимает Нестерова, за ней идёт Джессика Маккалэй из Великобритании.

С Голубиных скал Бейрута лучшие прыгуны отправятся в Южную Корею на чемпионат мира по хай-дайвингу, а затем продолжат борьбу за трофей Короля Кахекили на предпоследнем этапе мировой серии в Мостаре (Босния и Герцеговина) 24 августа.

Запись прямой трансляции соревнований по ссылке комментирует Вадим Бабешкин.