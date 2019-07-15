Бельгиец Ван Арт выиграл 10-й этап «Тур де Франс», Закарин стал 64-м

Бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma выиграл 10-й этап веломногодневки «Тур де Франс». В спринтерском финише после 217,5 км дистанции Ван Арт опередил итальянца Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и австралийца Калеба Юэна (Lotto Soudal). Россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) финишировал 64-м с отставанием в 2 минуты и 14 секунд от победителя.
Лидерство в общем зачёте сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), на второе и третье места поднялись гонщики INEOS – британец Герайнт Томас и колумбиец Эган Берналь.
Велошоссе. «Тур де Франс». 10-й этап. Сен-Флур – Альби, 217,5 км
1. Ваут Ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4:49.39.
2. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck-Quick Step) – то же время.
3. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – то же время…
64. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – отставание 2.14.
Общий зачёт после 10-го этапа
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 43:27.15.
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.12.
3. Эган Берналь (Колумбия, INEOS) — +1.16…
62. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +40.06.
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