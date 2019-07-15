Карякин и Грищук начали четвертьфинал Гран-при ФИДЕ в Риге с ничьих
В Риге состоялись первые партии четвертьфинального раунда этапа Гран-при ФИДЕ.
Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв нанёс поражение болгарину Веселину Топалову. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Александр Грищук разошёлся миром с китайцем Юй Янъи. Также не было выявлено победителя в партии между поляком Яном-Кшитофом Дудой и Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.
Вторые партии во всех четвертьфинальных парах будут сыграны 16 июля. Если по итогам двух партий в классические шахматы счёт будет ничейным, полуфиналист будет определён на тай-брейке, который может завершиться армагеддоном.
Напомним, в соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге.
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