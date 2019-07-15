Загитова открыла бутылку собачьей лапой

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова присоединилась к набравшему популярность в Интернете Bottle Cap Challenge, в котором нужно открыть бутылку любым доступным способом.
Загитова воспользовалась помощью своей любимицы – собаки Масару, открыв бутылку собачьей лапой.
Щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок из Японии после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Алина и Масару вместе не только играют, фигуристка рассказывала, что научила Масару прыгать сальхов. Собака даже принимала участие в шоу группы Этери Тутберидзе.
На днях Загитова и её команда объявили о завершении постановки программ на сезон-2019/20. Короткая поставлена на песню Ясмин Леви Me Voy. А в произвольной фигуристка предстанет в образе Клеопатры.
- 15 июля 2019
-
20:51
-
20:28
-
19:49
-
18:56
-
18:41
-
17:58
-
17:28
-
16:46
-
16:31
-
16:23
-
15:48
-
15:19
-
14:55
-
14:01
-
13:52
-
13:20
-
12:41
-
12:02
-
11:22
-
11:04
-
10:51
-
10:33
-
10:25
-
09:37
-
09:19
-
09:07
- 14 июля 2019
-
23:34
-
20:31
-
19:34
-
19:01
-
18:51
-
17:30
-
16:41
-
16:24
-
15:40