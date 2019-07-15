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Загитова открыла бутылку собачьей лапой

Загитова открыла бутылку собачьей лапой
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова присоединилась к набравшему популярность в Интернете Bottle Cap Challenge, в котором нужно открыть бутылку любым доступным способом.

Загитова воспользовалась помощью своей любимицы – собаки Масару, открыв бутылку собачьей лапой.

Щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок из Японии после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Алина и Масару вместе не только играют, фигуристка рассказывала, что научила Масару прыгать сальхов. Собака даже принимала участие в шоу группы Этери Тутберидзе.

На днях Загитова и её команда объявили о завершении постановки программ на сезон-2019/20. Короткая поставлена на песню Ясмин Леви Me Voy. А в произвольной фигуристка предстанет в образе Клеопатры.

Постановка программ Алины Загитовой на сезон-2019/20 завершена
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