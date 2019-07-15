Мальцев: синхронное плавание больше никогда не будет чисто женским

Трёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев после победы в технической программе в смешанном дуэте с Майей Гурбанбердиевой на первенстве планеты в Кванджу сделал громкое заявление.

«К микст-дуэтам сейчас повышенное внимание на всех соревнованиях. Ажиотаж связан с тем, что на протяжении 60 лет синхронное плавание было чисто женским, но больше этого не будет никогда», — приводит слова Мальцева пресс-служба ОКР.

Мальцев активно ратует за включение смешанных дуэтов в олимпийскую программу. Его флешмоб в соцсетях поддержали коллеги по цеху, чемпион мира Билл Мэй и самая титулованная французская синхронистка Виржини Дидье.

Накануне исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску заявил журналистам, что Международная федерация плавания намерена рекомендовать МОК микст-дуэты в синхронном плавании в качестве потенциальной олимпийской дисциплины на Играх-2024 в Париже.