Мальцев: синхронное плавание больше никогда не будет чисто женским

Трёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев после победы в технической программе в смешанном дуэте с Майей Гурбанбердиевой на первенстве планеты в Кванджу сделал громкое заявление.
«К микст-дуэтам сейчас повышенное внимание на всех соревнованиях. Ажиотаж связан с тем, что на протяжении 60 лет синхронное плавание было чисто женским, но больше этого не будет никогда», — приводит слова Мальцева пресс-служба ОКР.
Мальцев активно ратует за включение смешанных дуэтов в олимпийскую программу. Его флешмоб в соцсетях поддержали коллеги по цеху, чемпион мира Билл Мэй и самая титулованная французская синхронистка Виржини Дидье.
Накануне исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску заявил журналистам, что Международная федерация плавания намерена рекомендовать МОК микст-дуэты в синхронном плавании в качестве потенциальной олимпийской дисциплины на Играх-2024 в Париже.
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