Минибаев: главную задачу решили — добыли для страны лицензию в Токио-2020
Российский спортсмен Виктор Минибаев, который на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) завоевал две серебряные медали, рассказал, что больше ценит вторую награду — в синхронных прыжках с вышки с Александром Бондарем, ведь эта награда принесла спортсменам лицензию на Олимпийские игры – 2020 в Токио.
«В спорте нужно всегда стремиться к максимуму, наверное, можно было избежать каких-то ошибок, например, сегодня при выполнении четвёртого прыжка. Но главную задачу здесь мы с Сашей решили — добыли для страны лицензию в Токио. Турнир в Кванджу мне запомнится прежде всего этим», — приводит слова Минибаева пресс-служба ОКР.
Ранее Минибаев стал серебряным призёром соревнований в миксте в паре с Екатериной Беляевой.
Минибаев и Бондарь — серебряные призёры ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки
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