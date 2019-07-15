Японцу, незаконно снимавшему ватерполисток на ЧМ, запретили покидать Корею

Болельщику из Японии запретили покидать Южную Корею, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, сообщает Korea Herald. Полиция обвиняет японца в незаконной видеосъёмке ватерполисток в зоне, не доступной зрителям. Об этой ситуации в полицию сообщил другой болельщик.
37-летний японец был задержан в воскресенье по подозрению в нарушении корейского закона о сексуальных преступлениях. Подозреваемый должен был вернуться в Японию 15 июля, но после допроса полиция потребовала, чтобы иммиграционные власти запретили ему покидать страну. В соответствии с законом об иммиграционном контроле, временный запрет на выезд из страны может быть наложен на иностранцев, которые могут скрыться от правосудия.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу продлится до 28 июля.
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