Шубенков: Австрия закончилась. Приступаю к полноценной работе

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков сообщил, что возвращается к полноценным тренировкам после травмы колена, полученной месяц назад на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко).

На финише россиянин столкнулся с действующим чемпионом мира ямайцем Омаром Маклеодом и финишировал в падении, став победителем забега. Из-за полученного повреждения спортсмен вынужден пропустить целый месяц и проходил реабилитацию в Австрии.

«Австрия закончилась. Я снова приступаю к полноценной работе, а это значит, что нужно раздать всем по заслугам. Давид Денифль практически своими руками привел меня в порядок. Тим Лобингер был неделю мне «тренером», ну то есть развлекал меня беседами, чтоб на тренировках не скучно было. Большое вам спасибо!» – написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

Шубенков объяснил, почему восстанавливается после травмы в Австрии, а не России