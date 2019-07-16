Шубенков: Австрия закончилась. Приступаю к полноценной работе

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков сообщил, что возвращается к полноценным тренировкам после травмы колена, полученной месяц назад на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко).
На финише россиянин столкнулся с действующим чемпионом мира ямайцем Омаром Маклеодом и финишировал в падении, став победителем забега. Из-за полученного повреждения спортсмен вынужден пропустить целый месяц и проходил реабилитацию в Австрии.
«Австрия закончилась. Я снова приступаю к полноценной работе, а это значит, что нужно раздать всем по заслугам. Давид Денифль практически своими руками привел меня в порядок. Тим Лобингер был неделю мне «тренером», ну то есть развлекал меня беседами, чтоб на тренировках не скучно было. Большое вам спасибо!» – написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.
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