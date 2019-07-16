Российские ватерполистки разгромили сборную Южной Кореи на чемпионате мира
Женская сборная России по водному поло разгромила команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) со счётом 30:1.
Автором единственного гола в ворота сборной России стала 17-летняя Дасыль Кюнг.
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Группа B. Второй тур
Россия — Южная Корея — 30:1 (7:0, 9:0, 8:0, 6:1).
Сборная Южной Кореи была собрана всего месяц назад из пловчих.
В первом туре россиянки победили команду Канады — 18:10, а хозяйки соревнований потерпели рекордное поражение в истории чемпионатов мира, проиграв венгеркам со счётом 0:64.
18 июля сборная России сыграет с венгерками, а команда Южной Кореи встретится с канадками.
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