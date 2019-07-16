Российские ватерполистки разгромили сборную Южной Кореи на чемпионате мира

Женская сборная России по водному поло разгромила команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) со счётом 30:1.



Автором единственного гола в ворота сборной России стала 17-летняя Дасыль Кюнг.



Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. Группа B. Второй тур

Россия — Южная Корея — 30:1 (7:0, 9:0, 8:0, 6:1).

Сборная Южной Кореи была собрана всего месяц назад из пловчих.



В первом туре россиянки победили команду Канады — 18:10, а хозяйки соревнований потерпели рекордное поражение в истории чемпионатов мира, проиграв венгеркам со счётом 0:64.

18 июля сборная России сыграет с венгерками, а команда Южной Кореи встретится с канадками.