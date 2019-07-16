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Колесниченко и Ромашина вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтов

Колесниченко и Ромашина вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтов
Другие / Водные виды спорта 0

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина вышли в финал произвольной программы в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). На предварительном этапе они продемонстрировали лучший результат — 96,6667 балла.

Второе место в квалификации заняли китаянки (94,5333), третьими стала украинки (93,1333). Финал в этом виде программы состоится 18 июля.

Колесниченко — олимпийская чемпионка 2016 года, 15-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы. Ранее в Кванджу она выиграла золото в соло (техническая программа) и в дуэте с Ромашиной в технической программе.

Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы.

Ромашина и Колесниченко победили в технической программе на ЧМ в Южной Корее
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