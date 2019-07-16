Зеленский хочет, чтобы Украина приняла Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министерству спорта и Национальному олимпийскому комитету страны разработать стратегический план, который позволит Украине претендовать на проведение Олимпийских игр.
«Нам нужен определённый план, мы, скажем, готовы за три-четыре года всё построить и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.
Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — цитирует Зеленского УНИАН.
Глава НОК Украины Сергей Бубка отметил, что более реалистичным кажется проведение на Украине следующих зимних или летних юношеских Олимпийских игр.
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