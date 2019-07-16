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23 гандболиста вызваны на сбор мужской команды России в Сочи

23 гандболиста вызваны на сбор мужской команды России в Сочи
Другие / Гандбол 0

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров вызвал на сбор в Сочи 23 гандболиста в рамках подготовки к сезону-2019/20, сообщает официальный сайт ФГР. Сбор продлится с 26 июля по 5 августа.

Состав сборной России
Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Никита Никулин («Спартак»), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»).
Левые крайние: Сергей Николаенков (СКИФ), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Арсений Ухваркин («СГАУ-Саратов»).
Разыгрывающие: Иналь Афлитулин, Михаил Виноградов (оба – «Спартак»), Игорь Карлов, Кирилл Котов (оба — «Чеховские медведи»).
Линейные: Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо» Астрахань), Максим Михалин (СКИФ), Илья Рябов («Спартак»).
Правые полусредние: Виктор Бабкин («Университет-Нева»), Алексей Карибов («СГАУ-Саратов»), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»);
Правые крайние: Илья Дёмин («Динамо» Астрахань), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин («Спартак»).

По итогам сбора будут названы 16 игроков, которых тренерский штаб намерен задействовать на товарищеском турнире в Германии (9-11 августа).

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