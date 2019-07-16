«Спартак» узнал соперника в квалификации Кубка ЕГФ

Сегодня, 16 июля, в Вене (Австрия) состоялась жеребьёвка квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации. В мужском турнире московский «Спартак» стартует матчами со шведским «Мальмё». Первые встречи данного этапа запланированы на 31 августа — 1 сентября, ответные на — 7-8 сентября.
В первом раунде квалификации женских соревнований «Астраханочка» сыграет с «Маккаби Аразим» (Израиль). Первые матчи пройдут 7-8 сентября, ответные – 14-15 сентября.
Краснодарская «Кубань» во втором раунде встретится либо со шведским «Хёрс Х 65», либо со швейцарским «Брюлем». Звенигородская «Звезда» сразится либо со шведским «Скуру», либо с исландским «Валюром».
Ставропольский клуб «Динамо-Виктор» во втором раунде мужского Кубка вызова встретится с итальянским «Кассано Маньяго». Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 октября, ответные — 12-13 октября.
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