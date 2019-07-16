Прыгуны в воду Тимошинина и Назин завоевали серебро ЧМ в командных соревнованиях
Россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Участники соревновались в прыжках с 10-метровой вышки и трёхметрового трамплина.
Тимошинина и Назин продемонстрировали результат 390,05 балла. Победу одержали китайцы Линь Шань и Ян Цзянь (416,65). Бронза досталась представителям США Катрине Янг и Эндрю Капобианко (357,60).
Для сборной России эта серебряная медаль стала второй на нынешнем чемпионате мира. В медальном зачёте лидирует Китай (9 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая награды). На втором месте Россия (4-3-0), на третьем — Украина (1-0-2).
Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Командные соревнования. Трамплин 3 м / вышка 10 м
16 июля 2019 года, вторник. 14:45 МСК
1
Китай
416.65
2
Россия
390.05
3
США
357.60
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в технической программе групп
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