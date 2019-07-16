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Прыгуны в воду Тимошинина и Назин завоевали серебро ЧМ в командных соревнованиях

Прыгуны в воду Тимошинина и Назин завоевали серебро ЧМ в командных соревнованиях
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Участники соревновались в прыжках с 10-метровой вышки и трёхметрового трамплина.

Тимошинина и Назин продемонстрировали результат 390,05 балла. Победу одержали китайцы Линь Шань и Ян Цзянь (416,65). Бронза досталась представителям США Катрине Янг и Эндрю Капобианко (357,60).

Для сборной России эта серебряная медаль стала второй на нынешнем чемпионате мира. В медальном зачёте лидирует Китай (9 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая награды). На втором месте Россия (4-3-0), на третьем — Украина (1-0-2).

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Командные соревнования. Трамплин 3 м / вышка 10 м
16 июля 2019 года, вторник. 14:45 МСК
1
Китай
416.65
2
Россия
390.05
3
США
357.60
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