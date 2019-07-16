Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с золотом ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил синхронистов Майю Гурбанбердиеву и Александра Мальцева с победой в соревнованиях смешанных пар в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Поздравляю вас с золотыми медалями чемпионата мира. Вы достойно справились с поставленными задачами. В соревнованиях смешанных дуэтов сумели максимально собраться, проявить мастерство и характер, принести нашей стране очередную яркую победу. Молодцы! Желаю вам удачи, новых спортивных свершений и всего самого доброго», — приводятся слова Путина в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Напомним, Мальцев и Гурбанбердиева с программой «Танго» получили 92,0749 балла. Второе место заняли Манила Фламини и Джорджио Минисини из Италии (90,8511). Бронзовыми призёрами стали представители Японии Юми Адати и Атсуси Абе (88,5113).



Мальцев выиграл третье золото ЧМ в карьере, Гурбанбердиева — первое.