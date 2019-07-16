Финиш мужского заплыва на открытой воде признан моментом дня на ЧМ

Финиш мужского заплыва на 10 километров на открытой воде стал одним из самых плотных в истории чемпионатов мира по водным видам спорта и признан моментом дня.

«Награды за лучший момент дня удостоена группа пловцов на открытой воде, которые сегодня были почти неразлучны на протяжении 10 км. Один из самых плотных финишей, которые мы когда-либо видели на чемпионатах мира», — написала пресс-служба Международной федерации плавания в «Твиттере».

Победителем заплыва стал немец Флориан Уэлброк, показав время 1:47.55. Вторым на финише стал француз Марк-Антуан Оливье. Тройку призёров замкнул немец Роб Муффельс.

Лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, который показал 19-й результат (1:48.55). Евгений Дратцев — 22-й.