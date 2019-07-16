Грищук и Карякин сыграли вничью вторые партии 1/4-финала Гран-при ФИДЕ в Риге

Российские гроссмейстеры Александр Грищук и Сергей Карякин в ответных партиях четвертьфинала второго этапа серии Гран-при ФИДЕ в Риге не смогли обыграть своих соперников.



Грищук чёрными разошелся миром с китайцем Юй Янъи. Карякин и американец Уэсли Со согласились на ничью после 19-го хода белых (Со).

В первых партиях в этих противостояниях также были зафиксированы ничьи, поэтому в среду соперники сыграют тай-брейк, который может завершиться армагеддоном.



В полуфинал этапа вышел Максим Вашье-Лаграв, чёрными он сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым. В первой партии француз одержал победу. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) разошлись миром в двух партиях и определят сильнейшего на тай-брейке.



Напомним, в соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге.