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Загитова открыла бутылку двумя оригинальными способами

Загитова открыла бутылку двумя оригинальными способами
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова решила продолжить эксперименты в популярном флэшмобе Bottle Cap Challenge, продемонстрировав два эффектных исполнения этого трюка на льду.

Ранее Загитова выполнила Bottle Cap Challenge, воспользовалась помощью своей любимицы – собаки Масару, открыв бутылку собачьей лапой.

Один из новых трюков Загитовой ранее уже демонстрировала другая российская фигуристка Станислава Константинова. Он заключался в открывании бутылки ударом лезвия конька. Однако Алина пошла дальше Станиславы и выполнила этот элемент непосредственно на льду.

На днях Загитова и её команда объявили о завершении постановки программ на сезон-2019/20. Короткая поставлена на песню Ясмин Леви Me Voy. А в произвольной фигуристка предстанет в образе Клеопатры.

Загитова открыла бутылку собачьей лапой
Фигуристка Константинова исполнила трюк Bottle Cap Challenge ударом конька
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