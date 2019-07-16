Губерниев состарил себя через программу и стал копией Ельцина

Комментатор Дмитрий Губерниев не остался в стороне от нового флешмоба 40 Years Challenge. На своей фотографии, состаренной с помощью приложения, он стал невероятно похож на первого президента России Бориса Ельцина.

«Дорогие россияне!!! Борис Николаевич жил, жив и будет жить!!!» — подписал комментатор сходство с политиком.



Фотография доступна на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».



40 Years Challenge – новое «вирусное» развлечение пользователей Интернета. Благодаря функции приложения Face App каждый желающий может узнать, как он будет выглядеть в старости.

Ранее участником флешмоба стал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, он также опубликовал свою состаренную фотографию.