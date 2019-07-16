Загитова показала, чем занимается в пробках

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в «Инстаграме» фото, на котором показывает, чем занимается в автомобиле во время дорожной пробки.

Фото : Аккаунт Алины Загитовой в «Инстаграме»

«Ох уж эти пробки», – оставила подпись под фотографией Загитова.

Напомним, ранее правоохранительные органы прекратили административное расследование из-за видеоролика с несовершеннолетней Загитовой, управляющей автомобилем без прав.



1 мая Загитова опубликовала в «Инстаграме» видеоролик, где она управляет внедорожником в сельской местности. Правоохранительные органы начали проверку, т.к. спортсменке на тот момент было всего 16 лет. Однако расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.