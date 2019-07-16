Загитова показала, чем занимается в пробках
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в «Инстаграме» фото, на котором показывает, чем занимается в автомобиле во время дорожной пробки.
Фото: Аккаунт Алины Загитовой в «Инстаграме»
«Ох уж эти пробки», – оставила подпись под фотографией Загитова.
Напомним, ранее правоохранительные органы прекратили административное расследование из-за видеоролика с несовершеннолетней Загитовой, управляющей автомобилем без прав.
1 мая Загитова опубликовала в «Инстаграме» видеоролик, где она управляет внедорожником в сельской местности. Правоохранительные органы начали проверку, т.к. спортсменке на тот момент было всего 16 лет. Однако расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Загитову не стали наказывать за вождение без прав. Чемпионке и так можно?
Олимпийской чемпионке Алине Загитовой простили вождение без прав. Вопросов в этой истории стало ещё больше. Проще было заплатить штраф?
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