Российские синхронистки вышли в финал чемпионата мира в произвольной программе
Российские синхронистки вышли в финал в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева и Полина Комар в квалификации набрали 97,7667 балла.
Финал соревнований в этом виде программы состоится 19 июля.
Вчера, 16 июля, Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Полина Комар выиграли золото чемпионата мира в технической программе. Второе место заняли китаянки, третьими стали украинки.
Для сборной России эта золотая медаль стала четвёртой на нынешнем чемпионате мира.
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в технической программе групп
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