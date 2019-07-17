Российские синхронистки вышли в финал чемпионата мира в произвольной программе

Российские синхронистки вышли в финал в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева и Полина Комар в квалификации набрали 97,7667 балла.

Финал соревнований в этом виде программы состоится 19 июля.

Вчера, 16 июля, Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Полина Комар выиграли золото чемпионата мира в технической программе. Второе место заняли китаянки, третьими стали украинки.

Для сборной России эта золотая медаль стала четвёртой на нынешнем чемпионате мира.