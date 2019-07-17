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Кадыров прокомментировал мировые рекорды шестилетнего мальчика из Чечни

Кадыров прокомментировал мировые рекорды шестилетнего мальчика из Чечни
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал достижение шестилетнего Рахима Куриева, установившего новые мировые рекорды по отжиманиям. Мальчик отжался 4183 раза за два часа — это наибольший показатель для шестилетних детей. Второй рекорд был установлен в категории «наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет». Результат — 4618 повторений.

«Рахим уже является девятикратным рекордсменом мира. За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом 3 тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он ещё не раз порадует нас своими новыми рекордами. Энергии для этого у Рахима достаточно и он не планирует останавливаться! Так держать!», — написал Кадыров.

Пост доступен в «инстаграме» Рамзана Кадырова.

Ранее Кадыров присвоил Куриеву звание «Почётный гражданин Чеченской Республики» и подарил ему автомобиль.

Шестилетний мальчик из Чечни установил два мировых рекорда по отжиманиям
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