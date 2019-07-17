Шестилетний мальчик из Чечни установил два мировых рекорда по отжиманиям

Шестилетний Рахим Куриев в студии ЧГТРК «Грозный» установил два мировых рекорда по отжиманиям, сообщает официальный сайт телерадиокомпании. Достижения были зафиксированы в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.

«Рахим Куриев побил два мировых рекорда. Рекорд «наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет с результатом 4183 повторения» и второй рекорд «наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет с результатом 4618 повторений» объявляю официальной зафиксированным», — сказал Коненко.



В июне шестилетний Ибрагим Льянов установил мировой рекорд, отжавшись 4445 раз за один подход. Куриев побил этот рекорд.

В ноябре прошлого года Куриев установил 6 рекордов по отжиманиям от пола и седьмой, сделав 330 отжиманий на брусьях. Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил мальчику звание «Почётный гражданин Чеченской Республики».