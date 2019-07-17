Синхронистка Шишкина: мне очень помог Губерниев

Двукратная олимпийская чемпионка российская синхронистка Алла Шишкина рассказала об опыте работы комментатором после Игр в Рио-де-Жанейро.

«Попробовала комментировать и поняла, насколько это сложно. Мой первый комментарий от третьего, например, очень отличался — уже лучше говорила, более уверенно себя чувствовала. Мне очень помог Дмитрий Губерниев. Он очень профессионально ко всему подходит, у него целая кипа листков, знает всех, включая тренеров, персонал… У него есть чему поучиться, он мне помог, рассказал, чем заполнять паузы… Тут важно найти баланс между тем, сколько говорить: надо сделать так, чтобы было интересно и не перегружено.

Я поняла, что после окончания карьеры мне нужно будет заниматься чем-то подвижным. В офисе я точно сидеть не смогу", — приводит слова Шишкиной РИА «Новости».