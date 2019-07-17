Волков пошутил по поводу непопадания Цветкова в сборную России по биатлону

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков в своём «инстаграме» опубликовал состаренное фото Максима Цветкова.
«Ходят слухи, что это та самая причина, по которой Максим Цветков не попал в состав», — написал Волков.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Волкова.
Ранее сам Алексей принял участие во флешмобе 40 Years Challenge. Благодаря функции приложения Face App каждый желающий может узнать, как он будет выглядеть в старости.
Волков — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону.
Цветков является чемпионом мира и Европы, двукратным чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет).
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