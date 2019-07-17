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Прыгуны в воду Шлейхер и Кузнецов завоевали олимпийские лицензии

Прыгуны в воду Шлейхер и Кузнецов завоевали олимпийские лицензии
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Благодаря этому они завоевали для сборной России лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио в данном виде программы.

В полуфинале Шлейхер продемонстрировал пятый результат — 452,15 балла, Кузнецов стал восьмым (447,55). Первое место в полуфинале занял китаец Се Сыи (522,60).

Финал состоится завтра, 18 июля.

21-летний Шлейхер является четырёхкратным призёром чемпионатов Европы, победителем Европейских игр 2015 года и Универсиады-2017.

29-летний Кузнецов — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион и многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы.

Шлейхер и Кузнецов вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
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