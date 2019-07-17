Названа причина гибели 20-летней российской гандболистки в Польше

Федерация гандбола России выступила с заявлением по поводу гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. 20-летняя спортсменка скончалась 7 июля после того, как прыгнула в озеро с пирса в Старе-Яблонки (Польша), где прошёл чемпионат Европы.

«В ходе расследования по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление. Об этом были уведомлены родственники погибшей, получившие соответствующую информацию.



Проведены все необходимые процедуры, в ночь со вторника на среду трагически погибшая девушка при содействии ФГР была перевезена из Польши в Россию и передана родственникам в аэропорту Краснодара.



Определена дата и время прощания с Екатериной Королёвой. Оно состоится в четверг, 18 июля, в селе Киевское Крымского района Краснодарского края. Церемония начнётся в 12:00», — говорится в сообщении.



ФГР оказывает поддержку и материальную помощь семье ушедшей из жизни спортсменки. Уроженка Крымска занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России.