Названа причина гибели 20-летней российской гандболистки в Польше

Федерация гандбола России выступила с заявлением по поводу гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. 20-летняя спортсменка скончалась 7 июля после того, как прыгнула в озеро с пирса в Старе-Яблонки (Польша), где прошёл чемпионат Европы.
«В ходе расследования по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление. Об этом были уведомлены родственники погибшей, получившие соответствующую информацию.
Проведены все необходимые процедуры, в ночь со вторника на среду трагически погибшая девушка при содействии ФГР была перевезена из Польши в Россию и передана родственникам в аэропорту Краснодара.
Определена дата и время прощания с Екатериной Королёвой. Оно состоится в четверг, 18 июля, в селе Киевское Крымского района Краснодарского края. Церемония начнётся в 12:00», — говорится в сообщении.
ФГР оказывает поддержку и материальную помощь семье ушедшей из жизни спортсменки. Уроженка Крымска занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России.
- 17 июля 2019
-
15:50
-
14:55
-
14:48
-
14:15
-
12:02
-
11:51
-
11:21
-
11:14
-
10:57
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:28
-
09:21
-
09:15
- 16 июля 2019
-
23:49
-
23:33
-
22:54
-
22:31
-
21:55
-
21:12
-
19:55
-
19:20
-
18:53
-
18:25
-
17:41
-
17:28
-
16:42
-
15:23
-
14:46
-
14:32
-
13:57
-
12:44
-
11:13
-
11:04