Ромашина: российские синхронистки всем надоели

Пятикратная олимпийская чемпионка, 20-кратная чемпионка мира Светлана Ромашина предположила, что успехи российских синхронисток надоели их соперницам. Сегодня, 17 июля, Ромашина выиграла золото чемпионата мира в Кванджу в сольной произвольной программе и стала рекордсменкой среди синхронисток с 20 золотыми наградами.



«Недолюбливают ли нас? Нет, скорее мы просто всем надоели. Мы надоели всем ещё восемь лет назад, а сейчас — ещё больше. Порой я сама начинаю думать, что мы не так хороши, поскольку все вокруг нас ходят с поникшими лицами и мыслями о том, сколько же ещё можно.

Когда я не плавала, у меня голова на это более трезво смотрела. И я видела, что между нашими и другими — пропасть, особенно в техническом плане. Сравнивать других легче, чем себя, поэтому я это прекрасно видела, а когда я выступаю сама, то думаю о том, что нам наступают на пятки. И я переживала больше, чем когда была тренером. Но я не могу сказать, что нас недолюбливают, говорят что-то за спиной. Все ведут себя более чем солидно», — цитирует Ромашину ТАСС.

Светлана также рассказала о планах на будущее.

«Тренер Татьяна Евгеньевна Данченко почти на полном серьёзе мне сказала, что надо отплавать Олимпиаду, дальше, по договорённости с мужем, я возвращаюсь в семью, рожаю второго ребёнка и возвращаюсь заново. Получается своеобразный цикл», — сказала Ромашина.