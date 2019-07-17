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Китаянка Чэнь Юйси выиграла золото ЧМ в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Китаянка Чэнь Юйси выиграла золото ЧМ в прыжках в воду с 10-метровой вышки
Другие / Водные виды спорта 0

Китаянка Чэнь Юйси выиграла золото в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала её соотечественница Лу Вэй. Бронза досталась американке Делани Шнелл.

Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу (Южная Корея)
Женщины. Вышка
1. Чэнь Юйси (Китай) — 439,00.
2. Лу Вэй (Китай) — 377,80.
3. Делани Шнелл (США) — 364,20.

Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не смогли выйти в полуфинал соревнований в этом виде программы. В квалификации Чуйнышена заняла 30-е место с результатом 235,30 балла. Тимошинина стала 31-й (233,25).

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Третью строчку делят команды Украины и Германии (1-0-2).

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Вышка 10 м
17 июля 2019 года, среда. 14:45 МСК
1
Юйси Чэнь
Китай
439.00
2
Вэй Лу
Китай
377.80
3
Делани Шнелл
США
364.20
Чуйнышена и Тимошинина не вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки
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