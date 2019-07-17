Китаянка Чэнь Юйси выиграла золото ЧМ в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Китаянка Чэнь Юйси выиграла золото в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала её соотечественница Лу Вэй. Бронза досталась американке Делани Шнелл.
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу (Южная Корея)
Женщины. Вышка
1. Чэнь Юйси (Китай) — 439,00.
2. Лу Вэй (Китай) — 377,80.
3. Делани Шнелл (США) — 364,20.
Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не смогли выйти в полуфинал соревнований в этом виде программы. В квалификации Чуйнышена заняла 30-е место с результатом 235,30 балла. Тимошинина стала 31-й (233,25).
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Третью строчку делят команды Украины и Германии (1-0-2).
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