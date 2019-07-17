СБР и Росгвардия решили проблему работы стрельбища в Ханты-Мансийске

Росгвардия и Союз биатлонистов России на совместном заседании разработали план, который устранит юридическую коллизию в вопросе использования биатлонных стрельбищ на стадионах, расположенных в черте города, сообщает пресс-служба СБР.

Проблема использования расположенных в черте города биатлонных стрельбищ возникла в связи с особенностями применения действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот оружия. Это привело к закрытию стрельбища биатлонного Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске, а также трудностям, с которыми столкнулись биатлонные центры в Тюменской области, Красноярске и Ижевске.

По итогам заседания все проблемы были решены. В частности, было принято решение, что уже с завтрашнего дня будет открыто стрельбище биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске.

На совещании было отмечено, что в установленные законом сроки в силу вступит новая редакция нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобных правовых коллизий. Было принято решение, что представители СБР войдут в рабочую группу по совершенствованию механизмов государственного контроля в сфере оборота оружия координационного совета, созданного при Росгвардии, на площадке которой будут рассматриваться вопросы, связанные с функционированием спортивных стрелковых объектов.