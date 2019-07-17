Российские биатлонисты проведут горный сбор в Сочи. Лицензия базы продлена

Проблема с лицензией биатлонного стадиона в Сочи решена. Национальная сборная России по биатлону сможет провести на арене Игр-2014 августовский сбор.
Пять лет назад Союз биатлонистов России (СБР) взял базу в Сочи на свой баланс в связи с проведением там олимпийских соревнований. Обычно подобные центры находятся в ведении местных Центров спортивной подготовки или спортшкол. Срок лицензии истёк, и сбор национальной команды оказался под угрозой.
«Сейчас лицензию продлили с СБР, однако мы продолжим изучать варианты, при которых этим объектом будут управлять местные организации, как это происходит в большинстве других регионов», — приводит слова первого вице-президента СБР Алексея Нуждова ТАСС.
В Сочи находится единственная в России горная биатлонная база.
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