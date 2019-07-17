Грищук вышел в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ, Карякин проиграл Со

В Риге завершился тай-брейк четвертьфинального раунда второго этапа Гран-при ФИДЕ.

Россиянин Александр Грищук одержал победу в противостоянии с китайцем Юй Янъи со счётом 1,5:05 и вышел в полуфинал. Соперником Грищука в полуфинале станет француз Максим Вашье-Лаграв – единственный гроссмейстер, завершивший четвертьфинал по итогам двух партий в классические шахматы.

Вторую полуфинальную пару составят Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и американец Уэсли Со. Мамедьяров на тай-брейке обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду – 1,5:05. Со нанёс поражение россиянину Сергею Карякину – 3,5:2,5.

Напомним, в соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге.