Назван состав сборной России по пляжному футболу на отборочный турнир ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды для участия в европейском отборочном турнире чемпионата мира — 2019, который пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает BSRussia.com. 19 сборных со всей Европы с 19 по 27 июля будут сражаться за пять путёвок на мундиаль в Парагвае.

Чемпионат мира — 2019. Отборочный турнир. Европа

19–27 июля. Москва, стадион «Лужники»

Состав сборной России

вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Павел Баженов («Спартак»)

полевые игроки: Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Дмитрий Шишин (все — «Кристалл»), Борис Никоноров, Николай Крышанов, Виктор Крышанов (все — «Локомотив»), Фёдор Земсков, Алексей Макаров, Антон Шкарин (все — «Спартак»).

На сборе в Москве также работали Андрей Новиков, Остап Фёдоров и Иван Островский, которые в окончательную заявку включены не были.

Сборная России на первом групповом этапе европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2019 встретится с командами Германии, Эстонии и Венгрии.