В биатлоне будет создан независимый орган по борьбе с негативными явлениями

Международный союз биатлонистов (IBU) создаст независимую организацию по борьбе с негативными явлениями в биатлоне, подобную Athletics Integrity Unit в лёгкой атлетике, сообщает Inside the Games.

Исполнительный комитет IBU доработал проект конституции и нового стратегического плана организации. Одной из ключевых особенностей конституции является создание независимого органа по борьбе с негативными явлениями — с нарушениями антидопинговых правил, этических норм, ставками и другими способами манипулирования результатами. IBU уверен, что это поможет предотвратить будущие правонарушения после скандала с участием предыдущего руководства союза.

Новая конституция и стратегический план по реформированию организации будут представлены на внеочередном конгрессе IBU в Мюнхене 18-20 октября. Предварительно документы для ознакомления и отклика разошлют всем 55 полноправным членам организации.