Жеребченко, Арсланов и Никитина вышли в плей-офф ЧМ по фехтованию

Российские рапиристы и саблистки без потерь преодолели предварительные соревнования чемпионата мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия).
В соревнованиях рапиристов Дмитрий Жеребченко выиграл все пять боёв в группе, а Тимур Арсланов вынужден был провести ещё две стыковые встречи. В итоге оба присоединились в 1/32 финала к Тимуру Сафину и Алексею Черемисинову, которые были допущены в эту стадию без отбора, по рейтингу.
Финалы пройдут 20 июля, когда в первом же бою встретятся Арсланов и Черемисинов. Соперником Сафина станет португалец Роберт Мур, а Жеребченко будет противостоять аргентинец Аугусто Антонио Сервельо.
Из четырёх российских саблисток, которые выступают в личном первенстве, три — Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян — благодаря высокому личному рейтингу были сразу допущены в 1/32 финала. А после предварительных соревнований к ним присоединилась и дебютантка турнира Ольга Никитина, выигравшая все 6 боёв в подгруппе.
Финальный раунд 20 июля саблистки начнут следующими встречами: Великая – Чика Аоки (Япония), Позднякова – Габриэлла Пэйдж (Канада), Никитина – Каролин Кероли (Франция),
Егорян – Бьянка Паску (Румыния).
- 18 июля 2019
-
01:06
-
00:49
-
00:00
- 17 июля 2019
-
23:44
-
23:29
-
23:17
-
21:51
-
20:42
-
20:25
-
19:58
-
19:47
-
19:19
-
18:11
-
17:53
-
17:26
-
17:16
-
16:38
-
15:50
-
14:55
-
14:48
-
14:15
-
12:02
-
11:51
-
11:21
-
11:14
-
10:57
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:28
-
09:21
-
09:15
- 16 июля 2019
-
23:49
-
23:33
-
22:54