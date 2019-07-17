Жеребченко, Арсланов и Никитина вышли в плей-офф ЧМ по фехтованию

Российские рапиристы и саблистки без потерь преодолели предварительные соревнования чемпионата мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия).

В соревнованиях рапиристов Дмитрий Жеребченко выиграл все пять боёв в группе, а Тимур Арсланов вынужден был провести ещё две стыковые встречи. В итоге оба присоединились в 1/32 финала к Тимуру Сафину и Алексею Черемисинову, которые были допущены в эту стадию без отбора, по рейтингу.



Финалы пройдут 20 июля, когда в первом же бою встретятся Арсланов и Черемисинов. Соперником Сафина станет португалец Роберт Мур, а Жеребченко будет противостоять аргентинец Аугусто Антонио Сервельо.



Из четырёх российских саблисток, которые выступают в личном первенстве, три — Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян — благодаря высокому личному рейтингу были сразу допущены в 1/32 финала. А после предварительных соревнований к ним присоединилась и дебютантка турнира Ольга Никитина, выигравшая все 6 боёв в подгруппе.



Финальный раунд 20 июля саблистки начнут следующими встречами: Великая – Чика Аоки (Япония), Позднякова – Габриэлла Пэйдж (Канада), Никитина – Каролин Кероли (Франция),

Егорян – Бьянка Паску (Румыния).