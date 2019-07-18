Президиум Федерации карате России отправил в оставку тренерский штаб сборной

Президиум Федерации карате России (ФКР) на расширенном заседании лишил полномочий тренерский состав национальной команды, включая главного и всех старших тренеров. Решение принято в связи с неудовлетворительными результатами выступлений сборной команды России по карате на международных соревнованиях и явно недостаточной индивидуальной подготовкой спортсменов для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба ФКР. Данное предложение было утверждено президиумом федерации при более чем двукратном перевесе голосов «за».

На том же заседании бывший главный тренер сборной России Омар Муртазалиев был освобождён от должности председателя тренерского комитета. На этот пост был назначен известный специалист по подготовке и обучению тренеров в области спортивного карате профессор Российского университета физкультуры и спорта Юрий Орлов. Ему дано поручение в двухнедельный срок предложить на рассмотрение президиума кандидатуру нового главного тренера, которому, в случае утверждения, предстоит сформировать новый тренерский состав для сборной России по карате.