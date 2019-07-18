Немцы выиграли микст-эстафету в плавании на открытой воде на ЧМ, Россия — 10-я

Сборная Германии в составе Леа Бой, Сары Колер, Зорена Майснера и Роба Муффельса победили в смешанной эстафете в плавании на открытой воде в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Они преодолели дистанцию за 53 минуты 58,70 секунды.

Серебряными призёрами стали итальянцы Ракеле Бруни, Джулия Габбриелльески, Доменико Ачеренца, Грегорио Палтриньери (53.58,90). Бронзу завоевали американцы Хэйли Андерсон, Джордан Уилимовски, Эшли Твичелл, Майкл Бринегар (53.59,00).

Россияне Анастасия Басалдук, Денис Адеев, Валерия Ермакова, Кирилл Абросимов стали 10-ми (55.19,10).

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2).